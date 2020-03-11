Анкара готова защищать и отвечать на нападение на наблюдательные пункты.

Реджеп Тайип Эрдоган предупредил об "еще более мощном ударе" по Сирии. Об этом политик заявил местному агентству "Анадолу". Анкара атакует правительственные силы, если произойдет нападение на наблюдательные пункты.

Мы не только ответим на малейшую атаку, а нанесем в таком случае еще более мощный удар объяснил спикер

Сейчас турецкие власти внимательно следят за режимом прекращения огня в регионе Идлиба. Эрдоган надеется, что домой вернутся более 3,6 млн сирийских беженцев, которые находятся в Турции. Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы и население Идлиба. Глава Турциии заметил, что не покушается на целостность и свободу соседнего государства.

Ранее Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь-С".

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME