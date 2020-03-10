Эрдоган заявил, что ситуация вызывает опасения для безопасности всей Европы.

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии. Об этом сообщили "РИА Новости". Глава страны обратился к военному альянсу из-за обострения ситуации в Идлибе. По мнению Реджепа Тайип Эрдогана, проблема опасна для всех европейских стран. Об этом политик заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Эрдоган напомнил, что Турция является единственным государством альянса, которое сражается на поле с террористами. Из-за борьбы против ИГ (террористической организации, запрещенной в РФ), Турция потеряла своих военных. Анкара находятся в Сирии ради обеспечения территориальной целостности и политического единства соседнего государства.

Ранее МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессии в своих действиях.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME