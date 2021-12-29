Эрдоган подтвердил предложение провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Глава государства посетит Киев в феврале.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции перед журналистами. Политик уточнил, что значимая роль ложится как на его визит в Киев, так и визит главы РФ в Турцию.

Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что 19 января представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын объявил СМИ о том, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимир Путина и Владимира Зеленского в Анкару ради того, чтобы стороны могли уладить разногласия друг с другом.

В Кремле отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию.

Фото: Kremlin.ru

