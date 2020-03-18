Около 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса

Миру грозит рост глобальной безработицы.

Экономический кризис и кризис занятости, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, может привести к росту глобальной безработицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад Международной организации труда.

Специалисты прогнозируют, что количество безработных из-за сложившейся ситуации в мире может увеличиться на 25 млн человек.

Ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса может продлиться два года. Он отметил, что будет полезным появление вакцины или любой "интервенции" в ход пандемии. Глава Института подчеркнул, что чем раньше это случится, тем будет лучше.

В настоящее время в России обнаружили 147 случаев заражения коронавирусом. Из них 33 были зафиксированы в последние сутки.

Ранее врач-инфекционист прокомментировал панику вокруг коронавируса.

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