Врач-инфекционист о панике вокруг коронавируса: "Может увеличиться смертность от других заболеваний"

Другие люди рискуют остаться без помощи, если медики будут заняты большим количеством звонков и развозом на карантин.

Врач-инфекционист Кирилл Фадеев в интервью Piter.TV прокомментировал панику, которая возникла в обществе из-за распространения коронавируса. В последнее время люди массово начали опустошать прилавки магазинов, скупая продукты, антисептики для рук, туалетную бумагу. Некоторые и вовсе решили прибегнуть к экстремальным мерам – в Петербурге заметили людей в противогазах.

По мнению медика, такая суматоха вызвана недостаточной информированностью общества. Он подчеркнул, что в медицинском сообществе никакой паники нет.

Смертность от коронавируса очень низкая – менее 2%. При этом 80% людей болеют без клинической симптоматики или в очень легкой форме. Только 20% требуется оказание медицинской помощи, госпитализация. Среди медицинского сообщества нет никакой паники. Кирилл Фадеев

При этом медики опасаются, что из-за сложившейся ситуации может увеличиться смертность среди людей с другими заболеваниями.

Люди, которые вызывают скорую помощь систематически, например, инфарктники, инсультники, до них машины просто могут вовремя не доехать, если они будут заняты большим количеством звонков по ОРВИ и будут возить пациентов на карантин и т.д. Просто другим людям не будет вовремя и правильно оказана медицинская помощь. Соответственно, могут быть летальные исходы, и вырастет смертность от других заболеваний. Кирилл Фадеев

Меры предосторожности от коронавируса

В период пандемии врач-инфекционист посоветовал не посещать места скопления людей, культурно-массовые мероприятия, кинотеатры, спортзалы и прочее. Также он порекомендовал как можно реже пользоваться общественным транспортом: метро, автобусами, маршрутками, и ходить в магазины и торговые центры только по необходимости.

Человек может прибыть откуда-то и не сообщить никому, что он прибыл и был в стране на полном карантине. В этом случае вероятность инфицирования повышается. Все нюансы с инфицированием связаны с длительным процессом инкубационного периода вируса. Если грипп, допустим, один-три дня, и вы заболели, то тут может и 14 дней пройти, в некоторых источниках пишут и до 28 дней, то есть и три недели, и четыре недели. Усредненное количество карантина 14 дней. Кирилл Фадеев

Коронавирус карантин

По словам медика, под особым вниманием находятся люди, вернувшиеся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой. Уже на границе РФ человека регистрируют как контактного, а потом за ним наблюдают. Далее, если проявятся какие-либо симптомы, пациента госпитализируют.

Больных кладут в профильное учреждение, у нас в больницу Боткина, в которой ему будет оказываться та или иная помощь в зависимости от состояния - легкая, средняя или тяжелая степень тяжести. В зависимости от этого будут назначаться различные виды терапии. Кирилл Фадеев

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