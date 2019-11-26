Эндрю Линкольн может вернуться в финал "Ходячих мертвецов"

В настоящий момент ведутся переговоры с актером.

По данным инсайдеров, в сериал "Ходячие мертвецы" может вернуться актер Эндрю Линкольн. В настоящий момент со звездой проекта ведут переговоры представители телеканала AMC, пишут СМИ.

Линкольн может исполнить роль камео в заключительной серии 11-го сезона. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Актер покинул сериал в 9-м сезоне. До этого он исполнял в нем главную роль – полицейского Рика Граймса, лидера выживших после эпидемии людей.

Дата выхода 11-го сезона пока не называется. Известно, что в финале "Ходячих мертвецов" зрителей ждет скачок вперед. Эпизодическая роль Линкольна может быть связана с кинотрилогией, находящейся в разработке.

В спин-оффе "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" действие будет разворачиваться в далеком будущем. Зрители увидят выросших в мире зомби подростков. Они отправятся в таинственное путешествие, связанное с исчезновением Рика Граймса.

Ранее мы писали, что финал "Ходячих мертвецов" перенесли из-за коронавируса.

Видео: YouTube / more tv