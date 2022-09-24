Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме

Британский музыкант Элтон Джон вечером 23 сентября выступил с концертом в Белом доме перед американским президентом Джо Байденом, его супругой Джилл Байден и публикой. Мероприятие состоялось в ходе события, которое получило название "Ночь, когда надежда и история рифмуются". На концерт чиновники позвали примерно две тысячи человек: законодателей, студентов, активистов гражданского общества, членов администрации. Перед началом выступления иностранного артиста политик отметил, что пригласил звезду ради того, чтобы выразить ему благодарность от всего народа США. Лидер администрации Вашингтона подчеркнул, что американцы любят его песни также, как и во всем мире. Байден полагают, что композиции Джона делают каждый день особенным, а многим он подарил свободу.

Я выступал в красивых местах раньше, но это, вероятно, вишенка на торте. Элтон Джон, певец

Известно, что после концерта Джо Байден объявил о вручении музыканту Национальной гуманитарной медали США.

Олег Басилашвили скучает по режиссеру Игорю Масленникову.

Фото и видео: Белый дом, YouTube / WPLG Local 10