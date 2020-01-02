Ёлочные базары откроют в Петербурге 20 декабря

В этом году комитет имущественных отношений Петербурга выделил ещё несколько точек для продажи ёлок.

В Петербурге елочные базары откроются 20 декабря и будут работать вплоть до самого Нового года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году комитет имущественных отношений Петербурга выделил ещё несколько точек для продажи ёлок. Новые пункты откроются в Петроградском, Красносельском, Невском, Кировском, Приморском и Василеостровском районах.

Всего в Петербурге будут работать около 70 ёлочных базаров. Ранее мы рассказывали, где купить живую ель в Петербурге в 2019 году и как выбрать новогоднюю красавицу. Также в Ленобласти рассказали, где можно срубить бесплатно новогоднюю ёлку.

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