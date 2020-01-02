В Ленобласти рассказали, где можно срубить бесплатно новогоднюю ёлку

Воспользоваться данной возможностью можно с 1 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников будет осуществляться в период с 1 декабря 2019 по 10 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 93 от 25.04.2007 года, в лесах Ленобласти можно бесплатно срубить ёлочку. Для этого нужно обратиться в любое лесничество, при этом с собой нужно иметь паспорт. Один человек может срубить только одну ёлку высотой не более 3 метров.

С перечнем лесничеств можно ознакомиться на сайте Комитета в разделе "Вниманию граждан!" (ссылка).

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