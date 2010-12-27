В Петербурге откроется еще девять ёлочных базаров

В Комитете подвели итоги торгов в отношении десяти городских земельных участков.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что по итогам торгов в Северной столице появится дополнительно девять ёлочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга.

По данным ведомства, базары с "зелёными красавицами" появятся в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Приморском и Василеостровском районах Петербурга. Отмечается, что торги по этим участкам превысили изначальную цену в семь раз.

Ёлочные базары на этих участках установят 20 декабря. Контракты заключены на пять лет.

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