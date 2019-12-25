Предположительно, самолет мог упасть из-за "неконтролируемого скоростного пикирования".

Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370 от авиакомпании Malaysia Airlines. По данным издания The Mirror, специалисты изучил снимки обломка спойлера крыла самолета, который был найден в августе 2020 года. Его прибило к побережью Южной Африки. В настоящее время ответственная группа предполагает, что пассажирский лайнер мог упасть в море из-за "неконтролируемого скоростного пикирования". Майкл Экснер сообщил журналистам, что спойлер "почти наверняка" принадлежит малазийскому Boeing 777.

Эксперты полагают, что борт затонул на дне океана в двух тысячах километрах от мыса Луан. Эта локация считается крайней юго-западной точкой Австралии. Район известен специалистам глубокими подводными каньонами и горами.

Напомним, что трагедия зафиксирована 8 марта 2014 года, когда рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с экранов радаров диспетчеров. В том числе, на борту находился российский турист. Предположительно самолет упал в южной части Индийского океана, однако спасатели не смогли установить место крушения в ходе спецоперации. Трехлетнюю поисковую миссию финансировали представители нескольких государств.

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