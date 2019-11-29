Эксперт: власти Египта могут согласиться на выплаты семьям пострадавших в авиакатастрофе

Речь идет о крушении самолета в 2015 году над Синайским полуостровом.

Компенсацию за авиакатастрофу в 2015 году у властей Египта также потребовали перевозчик "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group. Ранее в суд обратились семьи пострадавших из России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" предположили, что в Египте могут согласиться на выплаты ради налаживания отношений с Россией.

"Рискнем предположить, что, поспорив для порядка и сбив сумму претензий, Египет в конце концов выплатит определенную компенсацию", — отметили специалисты.

Дело в том, что в Египте ждут туристов из России, а для этого нужно "доказать надежность и ответственность египетской стороны".

Ранее в африканском государстве отказались выплачивать компенсации и назвали трагедию "аварией", а не "терактом".

Напомним, трагедия над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил.

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