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Петербург 31 октября вспомнит жертв страшной катастрофы над Синаем
Сегодня, 9:30
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nastya960

Петербург 31 октября вспомнит жертв страшной катастрофы над Синаем

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Со дня катастрофы, в которой погибли 224 человека, прошло 4 года.

Завтра, 31 октября, в Петербурге пройдут траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии над Синайским полуостровом. Организацией занимается Благотворительный фонд "Рейс 9268".

Мероприятия начнутся в 07:00 в Троице-Измайловском соборе, там пройдут панихиды по погибшим. В 09:00 пройдут лития и возложение цветов у общего захоронения и памятника "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище. В 11:30 к памятнику "Сад памяти" на Румболовой горе возложат цветы. После часа дня родственники посетят могилы своих близких. По окончании панихиды от Собора до Серафимского кладбища, Румболовой горы и обратно в город будет подан автобус.

Напомним, 31 октября 2015 года из-за теракта на борту самолета А-321 авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего из египетского Шарм-Эль-Шейха в Петербург, погибли 224 человека.

В сентябре на Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы блокады.

Фото: ВК/ Благотворительный фонд "Рейс 9268"

Теги: день памяти, трагедия над синаем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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