На Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы блокады

Там прошла траурная церемония.

Сегодня, в День памяти жертв блокадного Ленинграда, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.

Петербуржцы возложили к мемориалу венки и цветы. Место было выбрано не случайно – на Пискаревском кладбище находится 191 братская могила, где покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда и 70 тысяч воинов-защитников города. Кроме того, на кладбище расположено более 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге на городских площадках читают поминальный блокадные списки.

Фото: gov.spb.ru