В Петербурге на городских площадках читают поминальный блокадные списки

К акции может присоединиться любой желающий.

Сегодня, 8 сентября, в Петербурге проходит акция памяти жертв блокады Ленинграда.

В городе организовано более 50-ти площадок. На них можно прийти и прочесть имена своих родственников, погибших в блокаду, или выбрать из списка, к примеру, имена жителей своего дома или учеников своей школы.

"Надо вместе прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, на городских площадях.Наша задача - назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы", – говорится на сайте проекта, организованного инициативной группой "Комитета 8 сентября".

Корреспондент Piter.TV побывал на площадке возле ЦВЗ "Манеж". На видео с места проведения акции можно увидеть, как проходит чтение имен.

Присоединится к проекту может любой желающий на любой площадке Петербурга.

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Фото и видео: Piter.TV