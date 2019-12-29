30 российских семей не получили компенсации за гибель родственников.

Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем. В Госдуме РФ сложившуюся ситуацию назвали хамством по отношению к России. Об этом заявил зампред комитета по обороне Александр Щедрин в интервью журналистам из радиостанции "Говорит Москва". Депутат призвал МИД подключиться к конфликту по выплатам компенсаций семьям пострадавших.

Египетская сторона должна выплатить пособие каждой семье без каких-либо мытарств наших соотечественников прокомментировал парламентарий

Щедрин призвал россиян отказаться от отдыха на курортах Турции и Египта. Он предложил альтернативные варианты - на берегу Крыма и в Краснодарском крае.

Напомним, что 4 марта в апелляционном суде Каира не стали рассматривать гражданские иски россиян. Судья объявил, что личности жертв во время авиакатастрофы не установлены. Саму трагедию назвали аварией, а не терактом. Без выплат по жалобам остались 30 обратившихся семей. Речь идет о ситуации с самолетом компании "Когалымавиа". Лайнер Airbus A321 упал над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. никому не удалось выжить.

Ранее россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку.

