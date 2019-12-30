Им также предоставят отдельные стойки регистрации.

Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку. Для путешественников из РФ власти страны готовят особый уровень безопасности. Об этом сообщили "РИА Новости". Накануне эксперты по безопасности в очередной раз завершили осмотр авиатранспорта. Они посетили аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Им показали отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Подобная схема действует в международном аэропорту Каира. Там пассажиров проверяют более тщательно.

Напомним, что полеты между странами временно приостановлены с ноября 2015 года. Это связано с крушением самолета Airbus A321 компании "Когалымавиа". Рейс направлялся в Петербург 31 октября. На борту находились 224 человека. Все погибли из-за действий террористов.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские специалисты могут проверить аэропорты Египта до конца года.

Фото: Pixabay.com

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