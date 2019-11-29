Об этом рассказали в МИД РФ.

В МИД сообщили, что российские специалисты могут проверить аэропорты Египта до конца года. Об этом заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки "ТАССу".

Михаил Богданов рассказал, что такая инспекция вероятна в декабре 2019 года. Напомним, что ранее российских дипломатов не устроили условия безопасности. Эксперты заново оценят всю цепочку : от входа пассажиров в терминал до посадки в самолет. Они проверят действия персонала при досмотре и погрузке багажа, в аэропорту, снабжение водой и едой во время полета.

Ранее Piter.tv писал о том, что замглавы МИД ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет.

