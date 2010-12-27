Эксперты об отставке губернатора Иркутской области: "Его сгубили паводки и пожары"

Эксперты отмечают, что "эксперимент по построению власти КПРФ в одном отдельно взятом регионе можно считать окончательно проваленным".

Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Левченко от полномочий губернатора Иркутской области. Формально губернатор подал в отставку по собственному желанию, но, как утверждают эксперты Telegram-канала "Мейстер" – "в общем, всем все понятно". Исполнять обязанности главы региона временно будет замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Разумный выбор, если вспомнить о всех тех трудностях, с которыми регион столкнулся в этом году, – считают эксперты

Эксперты отмечают, что "эксперимент по построению власти КПРФ в одном отдельно взятом регионе можно считать окончательно проваленным". Уже бывшего главу региона сгубили паводки, пожары и неспособность властей справиться с ЧС. По мнению специалистов, Сергей Левченко мог дольше задержаться на данном посту, если бы не все эти обстоятельства.

Эксперты канала "Мейстер" задаются вопросом, стоит ли ещё кому-то в этом году ожидать новых губернаторов?

Губернатор Ленобласти провел совещание в шлиссельбургской пиццерии.

Фото: ВК/ Сергей Левченко