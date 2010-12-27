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Губернатор Ленобласти провел совещание в шлиссельбургской пиццерии
Сегодня, 20:10
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Губернатор Ленобласти провел совещание в шлиссельбургской пиццерии

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Для встречи с местными жителями и руководителями профильных комитетов области была выбрана неформальная обстановка.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии в Шлиссельбурге. Глава области поделился снимком на своей странице в Instagram.

На встрече с местными жителями Дрозденко обсудил будущее развитие города. 

"В своё время Шлиссельбургу был дан старт наравне с Выборгом, Старой Ладогой, и он уже мог бы получить статус исторического поселения. Но так сложилось, что сегодня город находится в плачевном состоянии.  Я предлагаю начать работы по городу, где мы можем оказать посильную помощь — включить исторические здания в краткосрочную программу капитального ремонта",

— сказал губернатор Ленобласти. 

Больше всего горожан волновали тема уличного освещения, работы котельных и управляющих компаний. Также без внимания остался вопрос строительства мостов, замены тепловых сетей и обеспечения горячим водоснабжением жилых домов. 

По словам Дрозденко, для решения проблем нужно подать заявку от местной администрации и получить финансирование на выполнение проектов. 

Фото: Александр Дрозденко / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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