По некоторым данным, он сам написал заявление об увольнении.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на слова трех источников.

По некоторым данным, он сам написал заявление об увольнении. Ожидается, что указ президента появится в ближайшие часы.

В правительстве Иркутской области не стали комментировать информацию об отставке главы. Сейчас Левченко находится в Москве на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Вероятная отставка Левченко активно обсуждается в администрации президента России. Причиной такого решения может стать то, что губернатор не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года.

Напомним, Сергей Левченко занимает пост главы Иркутской области с 2015 года. Он стал первым губернатором от оппозиции (КПРФ), который смог выиграть у представителя "Единой России" с момента возвращения прямых выборов.

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