Любовь Совершаева официально вступила в новую должность

Совершаева уже занимала данную должность с мая 2013 года по октябрь 2018 года.

Бывший вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева официально вступила в должность заместителя полномочного представителя президента в СЗФО. Об этом сообщили на сайте полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу.

Совершаева уже занимала данную должность с мая 2013 года по октябрь 2018 года. Когда Александр Беглов стал губернатором Петербурга, Совершаева заняла должность и.о. полпреда в СЗФО.

Накануне Беглов представил новых вице-губернаторов Петербурга.

Фото:gov.spb.ru