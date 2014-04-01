100 предпринимателей СЗФО стали лауреатами регионального этапа премии «Любимый малый бизнес» от Сбера

Сфера красоты, розничная торговля, пищевая промышленность, производство, ресторанный бизнес, ecom-торговля на маркетплейсах, сфера гостеприимства, сельское хозяйство, спорт, образование и развитие – сотня лучших предпринимателей Северо-Западного федерального округа получили награды за качественное и успешное ведение собственного дела в этих номинациях по основным направлениям развития малого бизнеса.

- Нужно не бояться расширять горизонты и идти вперед, несмотря ни на что. - Я думаю, что нужно еще быть очень терпеливым. Мы очень долго ждали, когда этот период и начнет давать плоды. И вот в какой-то момент, через восемь лет нашей работы мы вдруг начали видеть результаты,

рассказали основатели центра развития детей и выбора профессии "АРТ-личность" Ольга Заболотская и Айдар Фаррахов.

Решиться на то, что ты публично идешь на премию, на конкурс и понимая, что можешь не выиграть первое место, это особенно ценно. Поэтому здесь еще и решимость нужна, -

сообщил член жюри Александр Марков, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Конкурсу предшествовал строгий отбор, на основании внутренней аналитики банка. В ней учитывали объём оборота, срок обслуживания и количество банковских продуктов. Кроме того, 70% спеха составил рейтинг номинанта из отзывов на 2ГИС и других открытых площадок. Заключительный вердикт вынесли сами предприниматели – именно независимые эксперты, признанные лидеры из заявленных сфер бизнеса определили топ номинантов.

Виктория Нестерова, член жюри, генеральный директор АО "Фирма Изотерм":

Если сказать, что было очень сложно принять решение, это ничего не сказать, потому что до такой степени промышленность разная: пищевая, легкая, разная очень по объему, разная очень по цифрам выручки, доходу, по каким-то таким показателям. Поэтому мы в нашей комиссии, я скажу так мягко, в дебатах выбрали лучших из лучших.

Теперь 8 лучших предпринимателей из числа победителей регионального этапа представят Северо-Запад уже на федеральной церемонии награждения премии "Любимый малый бизнес", которая традиционно пройдет в Москве в конце мая 2025 года.

Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

Я часто встречаюсь по роду деятельности с предпринимателями, и всегда заряжаюсь энергией от них. Вот от этих маленьких кафе, парикмахерских и так далее, и так далее. Вот просто идет заряд энергии. Мы в целом обслуживаем 300 000 представителей малого бизнеса в Северо-Западе. Наша основная миссия, миссия Сбера – создавать все условия для того, чтобы реализовывался потенциал наших предпринимателей.

Каждый победитель премии станет обладателем 1 млн рублей на развитие бизнеса, а десять обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте "Манжерок" на Алтае.