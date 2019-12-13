Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Это произошло после назначения чиновника на должность врио губернатора.

Врио главы Приангарья стал генерал-полковником внутренней службы. Владимир Путин сделал Игоря Кобзева генералом-полковником. Соответствующий приказ опубликован 13 декабря на правовом интернет-портале.

Офицер занимает руководящую должность в Иркутской области со вчерашнего дня. Ранее чиновник занимал пост заместителя главы МЧС России. Накануне президент России уволил бывшего губернатора. Сергей Левченко отправлен в отставку.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге уволили полицейского, избившего 81-летнего мужчину.