Эксперты об импичменте Трампа: "Напрасный труд"

Дональд Трамп стал третьим президентом США, против которого Палата представителей выдвинула обвинения. Теперь дело об импичменте переходит в Сенат.
Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили на два момента в данном вопросе.
По данным агрегатора опросов RealClearPolitics, во время слушаний по импичменту в конгрессе доля сторонников отстранения Трампа от власти среди избирателей не выросла, а снизилась, так что доля противников импичмента впервые превысила долю сторонников.
Также, по методу прогнозирования "13 ключей к Белому дому", борьба вокруг импичмента касается одного ключа, который действующий президент уже проиграл. Так что любые новые скандалы и попытка импичмента – напрасный труд, считают эксперты.
Путин прокомментировал возможный импичмент Трампа.
Фото: pixabay
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