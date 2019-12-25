Эксперт: соглашение Путина и Эрдогана лишь отсрочит судьбу Идлиба

В сирийском городе ввели режим прекращения огня.

Президенты РФ и Турции пришли к соглашению по ситуации в Идлибе. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", компромисс отсрочит, но не решит судьбу сирийского города.

Специалисты считают, что террористы не уйдут из Идлиба, а власти Сирии не станут отказываться от территории. Но есть и положительные стороны: Россия показала, что она сильна не только "на поле брани, но и в дипломатии". Владимиру Путину удалось отстоять национальные интересы и не испортить отношения с Турцией.

Ранее Турция ударила по двум десяткам сирийских военных. После переговоров с главой России в Идлибе ввели режим прекращения огня.

Фото: kremlin.ru