Эксперт прокомментировал введение локдауна в Украине с января

Строгие ограничительные меры будут введены сразу после праздников.

Кабинет министров Украины на заседании 9-го декабря постановил ввести в стране строгий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что о локдауне решили сообщить за месяц.

С одной стороны, это кажется нелепым. Ведь отсутствие ограничений на новогодних праздниках может привести к росту заболеваемости. С другой стороны, таким образом жители страны смогут лучше к нему подготовиться.

Ранее Украина похвасталась своим методом борьбы с коронавирусом. Премьер-министра Дениса Шмыгаля рассказал о проведении карантина выходного дня.

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