Путин заявил о возможном снятии карантина для контактирующих с COVID-19

Глава РФ рассказал, что нового локдауна не будет.

Российский президент Владимир Путин заявил о возможном снятии ограничений для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на форуме "Деловая Россия". Он напомнил коллегам о том, что вечером 2 февраля этот вопрос активно обсуждался при участии с председателем правительства Михаилом Мишустиным. При этом кабинет министров не планирует также вводить какие-то новые ограничения или локдаун.

Есть определенные опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заверил общественность в том, что с учетом особенностей течения коронавирусной инфекции, вызываемой "омикрон"-штаммом, некоторые отдельные меры по борьбе с распространением ковида могут быть отменены. Недавно профильный вице-премьер РФ Татьяна Голикова обсуждала ситуацию с работодателями и профсоюзами. Глава РФ призвал чиновников дать возможность людям спокойной трудиться без угрозы введения нового карантина.

Далее политик вернулся к теме, сообщив о том, что вопрос с мерами ограничения власти намерены либерализовать. Речь зашла о контактных лицах, для которых может быть отменен карантин. Это означает, что такие работники не будут уходить на больничные листы после общения с ковидными-пациентами.

Путин поручил возобновить программу утилизации автомобилей.

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