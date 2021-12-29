Путин поручил возобновить программу утилизации автомобилей

Глава РФ дал поручение Минпромторгу и Белоусову.

Российский президент Владимир Путин поручил проработать предложения о возобновлении программы утилизации автомобилей. Соответствующее обращение глава государства сделал во время участия в форуме "Деловая Россия" в адрес первого вице-премьера России Андрея Белоусова и Министерства по промышленности и торговли. Ведомство займется проработкой нового законопроекта. Такую инициативу политику изначально предложил один из участников форума.

Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили. Владимир Путин, президент РФ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с президентом России также высказался за возобновление данной программы. Чиновник отметил, что для реализации программы необходимо "правильно выбрать момент". Он призвал не повторять предыдущих ошибок. В первую очередь требуется подготовить производственные мощности и разделить ресурсы.

И второе - сейчас автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не со стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, чипов, которых не хватает….растут цены. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Путин поедет на Олимпиаду вместе с президентом Аргентины.