Путин поедет на Олимпиаду вместе с президентом Аргентины

Глава РФ принял в Кремле лидера Аргентины Альберто Фернандеса.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Такое заявление глава государства сделал в Кремле во время официального приема иностранного гостя. Политик уточнил, что в Москве будет удобно обсудить двусторонние отношения.

У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что торжественная церемония открытия Олимпиады в Китае начнется в 15 часов по московскому времени. До этого лидер РФ должен провести встречу с китайским председателем Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее уведомил прессу о том, что между главами РФ и КНР запланированы полноформатные переговоры. Будут обсуждаться международные проблемы, включая гарантии безопасности, вопросы космических исследований, торговли и энергетики, инвестиций.

Путин поблагодарил Альберто Фернандеса за признание в Аргентине "Спутника V".

Фото и видео: YouTube / Россия 24

