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Путин поедет на Олимпиаду вместе с президентом Аргентины

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Глава РФ принял в Кремле лидера Аргентины Альберто Фернандеса.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Такое заявление глава государства сделал в Кремле во время официального приема иностранного гостя. Политик уточнил, что в Москве будет удобно обсудить двусторонние отношения.

У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что торжественная церемония открытия Олимпиады в Китае начнется в 15 часов по московскому времени. До этого лидер РФ должен провести встречу с китайским председателем Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее уведомил прессу о том, что между главами РФ и КНР запланированы полноформатные переговоры. Будут обсуждаться международные проблемы, включая гарантии безопасности, вопросы космических исследований, торговли и энергетики, инвестиций.

Путин поблагодарил Альберто Фернандеса за признание в Аргентине "Спутника V".

Фото и видео: YouTube / Россия 24
 

Теги: альберто фернандес, аргентина, владимир путин, олимпиада в пекине
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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