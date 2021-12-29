Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V"

В Кремле приняли президента Аргентины Альберто Фернандес.

Российский президент Владимир Путин на встрече с лидером Аргентины Альберто Фернандесом поблагодарил коллегу за то, что латиноамериканская страна первой в Западном полушарии планеты зарегистрировала российскую вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V". В ответ на это лидер Аргентины заметил, что ценит медицинскую поддержку со стороны Москвы. Они напомнил о гуманитарной помощи, которую Россия направляла стране в рамках борьбы с распространением ковида. В частности, этот груз состоял из вакцин. По мнению Фернандеса, это очень помогло государству в тот момент пандемии.

Я благодарен вам… Сегодня первый контракт практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину. Владимир Путин, президент РФ

Фото и видео: YouTube / Россия 24