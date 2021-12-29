В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19

Мария Ван Керкхове дала рекомендации странам не отменять жесткие меры по борьбе с ковидом.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19. Такое заявление во время брифинга с журналистами в Женеве сделала руководитель технической группы подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мария Ван Керкхове. Ответ специалист дала на вопрос одному из представителей СМИ на вопрос о том, как ВОЗ оценивает решения ряда государств в Северной Европе полностью отказаться от введенных ранее национальных карантинов. Эксперт напомнила правительствам о том, что во многих странах все еще не достигнут пик инфицирований "омикроном".

Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации. Мария Ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Эксперт добавила прессе, что принимая решение снять ограничения, государствам следует руководствоваться уровнем проведенной массовой вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической обстановкой.

ВОЗ заявила о росте смертности из-за ковида в большинстве регионов мира.

Фото: WHO

