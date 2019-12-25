Эксперт прокомментировал предложение Трампа перенести выборы в США

Выборы президента в США должны пройти в этом году 3 ноября.

Накануне Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы они прошли "должным образом" и в "безопасной" обстановке. По мнению нынешнего президента США, всеобщее голосование по почте может привести к самым недостоверным и нечестным выборам в истории. Об этом он написал в своем Twitter. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что выборы в США проходили в первый вторник после первого понедельника ноября с 1792-го года и ни разу не переносились.

При этом формально перенос возможен, если день голосования будет единым на всей территории государства. .

Невозможно представить себе, чтобы демократическое большинство Палаты представителей проголосовало за перенос выборов — ведь именно демократы настаивают на голосовании по почте. Трамп все это понимает гораздо лучше нас. Тем не менее он высказался за перенос выборов. отметили эксперты.

Отмечается также, что таким образом президент хочет показать, что он заботится о здоровье американцев, в то время как демократы действуют в своих партийно-корыстных целях.

Также Трамп объяснил свои слова о переносе выборов президента США.