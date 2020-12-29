Эксперт прокомментировал позицию Германии по строительству "Северного потока-2"

Пока что ФРГ решила не "наказывать" Россию отказом от строительства.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что ФРГ намерена строить "Северный поток - 2", но приняла к сведению призыв Европарламента. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что благоразумие и прагматизм Евросоюза на данный момент сильнее эмоций отдельных политиков.

В течение последних месяцев в Европе неоднократно призывали остановить проект в качестве санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Несмотря на разную позицию членов Совета ЕС, глава европейской дипломатии Жозель Боррель обратил внимание, что в итоге ни одна страна так и не выступила с подобной инициативой.

Ранее стало известно возможное препятствие для достройки "Северного потока-2".

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