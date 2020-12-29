Эксперт прокомментировал обвинения России в кибератаке на компании США

Эксперты считают, что сейчас в США даже не заморачиваются с доказательствами.

Президент компании "Microsoft" Брэд Смит обвинил Россию в кибератаке на государственные структуры США и ряд частных компаний в декабре 2020-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что никаких доказательств он при этом не предоставил.

Смит сказал, что у компании есть "весомые доказательства". Эксперты отметили, что еще лет 20 назад при обвинениях американцы хотя бы фальсифицировали доказательства, а теперь они решили "не заморачиваться".

Джентльменам верят на слово. процитировали эксперты.

Ранее в США заявили, что могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакерской атаки.

Фото: YT / PBS NewsHour