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Эксперт прокомментировал обвинения России в кибератаке на компании США
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал обвинения России в кибератаке на компании США

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Эксперты считают, что сейчас в США даже не заморачиваются с доказательствами.

Президент компании "Microsoft" Брэд Смит обвинил Россию в кибератаке на государственные структуры США и ряд частных компаний в декабре 2020-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что никаких доказательств он при этом не предоставил. 

Смит сказал, что у компании есть "весомые доказательства". Эксперты отметили, что еще лет 20 назад при обвинениях американцы хотя бы фальсифицировали доказательства, а теперь они решили "не заморачиваться".

Джентльменам верят на слово.

процитировали эксперты. 

Ранее в США заявили, что могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакерской атаки. 

Фото: YT / PBS NewsHour

Теги: кибератака, обвинения россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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