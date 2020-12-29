Эксперт прокомментировал обвинения России в кибератаке на компании США

Президент компании "Microsoft" Брэд Смит обвинил Россию в кибератаке на государственные структуры США и ряд частных компаний в декабре 2020-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что никаких доказательств он при этом не предоставил.
Смит сказал, что у компании есть "весомые доказательства". Эксперты отметили, что еще лет 20 назад при обвинениях американцы хотя бы фальсифицировали доказательства, а теперь они решили "не заморачиваться".
Джентльменам верят на слово.
процитировали эксперты.
Ранее в США заявили, что могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакерской атаки.
Фото: YT / PBS NewsHour
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
СEKС Знакoмcтвa: Здесь дамы открыто говорят и предлагают секс, без денег и отношений, просто разовый секс, все анонимно и безопасно ведь многие в отношениях. Попробуй пока бесплатно ----- http://srt.vg/soska