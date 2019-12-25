Эксперт прокомментировал намерение властей Аляски снести памятник русскому путешественнику

Александр Баранов был основателем русских поселений на Аляске.

Власти города Ситки на Аляске собираются демонтировать памятник основателю поселения ― русскому купцу и путешественнику Александру Баранову. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что "поветрие со сносом памятников в США" достигло и этого штата.

Будучи правителем Аляски, Баранов отражал набеги местных индейцев и вообще, по мнению американской стороны, всячески их обижал и порабощал. Считаем, что это полумеры. отметили эксперты.

В данном случае тогда логично было бы снести не бронзовую фигуру, а сам город Ново-Архангельск (Ситка), который и основал Баранов.

Памятник готовы забрать власти Архангельска.

Фото: VeteranOMON / Twitter