Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США

Россия готова забрать себе памятник основателя Ново-Архангельска.

Архангельские власти готовы забрать памятник Александру Баранову из США. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Цыбульский на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". Чиновник объяснил, что Россия заинтересована в получении скульптуры основателя Ново-Архангельска (сейчас - Ситка). Местные власти готовы найти место для исторической ценности в Архангельске иди Каргополе.

Ведь именно интересы нашего государства он представлял и защищал на далёкой Аляске будучи главным правителем Русской Америки Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области

Напомним, что памятник Баранову американские власти намерены демонтировать в связи с беспорядками, возникшими на фоне акций против расизма. Александр Цыбульский заметил, что "русские своих не бросают", поэтому если совет города Ситке примет решение о демонтаже памятника, то скульптуре "есть, куда вернуться". Монумент ждут на русском Севере.

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