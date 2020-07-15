На Аляске приняли решение убрать памятник главе русских поселений Баранову

На Аляске приняли решение убрать памятник главе русских поселений Александру Баранову. Такое постановление принял городской совет американской Ситки в штате Аляска. В резолюции говорится о переносе скульптуры главного правителя русских колоний на территории Северной Америки в музейный комплекс.
Соответствующее предложение о том, что статуя основателя Ситки должна быть убрана из центра города, поддержали шесть членом совета. Против данной инициативы выступил один человек.
Напомним, что о демонтаже памятника Баранову просили местные жители. Данная скульптура подарена городу богатой семьей в 1989 году. По словам населения Аляски, эта статуя оскорбляет представителей коренных народов. Однако отдельные правозащитники указывают на историческую и художественную ценность памятника.
Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США.
Фото: соцсети
Видео: Youtube/Russian Seattle
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