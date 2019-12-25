На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений Александру Баранову. С инициативой выступили жители города Ситка.
Баранов был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков.
Управляющий города Джон Лич заявил, что до 1867 года Ситка носил имя Ново-Архангельск.
В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи.
Джон Лич, управляющий городом Ситка
Причина недовольства, по его словам, в изначальном смысле, который был заложен в этот памятник. Простующие посчитали его оскорбляющим настроения коренных народов.
Ранее протестующие попытались свалить памятник президенту Джексону около Белого дома.
Фото: соцсети
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