Простующие посчитали его оскорбляющим настроения коренных народов.

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений Александру Баранову. С инициативой выступили жители города Ситка.

Баранов был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков.

Управляющий города Джон Лич заявил, что до 1867 года Ситка носил имя Ново-Архангельск.

В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи. Джон Лич, управляющий городом Ситка

Причина недовольства, по его словам, в изначальном смысле, который был заложен в этот памятник. Простующие посчитали его оскорбляющим настроения коренных народов.

Ранее протестующие попытались свалить памятник президенту Джексону около Белого дома.

Фото: соцсети