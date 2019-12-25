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На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений
Сегодня, 13:58
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matveyvn

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

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Простующие посчитали его оскорбляющим настроения коренных народов.

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений Александру Баранову. С инициативой выступили жители города Ситка.

Баранов был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков.

Управляющий города Джон Лич заявил, что до 1867 года Ситка носил имя Ново-Архангельск.

В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи.

Джон Лич, управляющий городом Ситка

Причина недовольства, по его словам, в изначальном смысле, который был заложен в этот памятник. Простующие посчитали его оскорбляющим настроения коренных народов.

Ранее протестующие попытались свалить памятник президенту Джексону около Белого дома.

Фото: соцсети

Теги: аляска, памятники, протесты, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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