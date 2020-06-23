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Протестующие попытались свалить памятник президенту Джексону около Белого дома

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Вандалам помешала полиция Вашингтона.

Протестующие попытались свалить памятник президенту Эндрю Джексону около Белого дома. Ролик опубликован в Telegram-канале "РИА Новостей". На кадрах показано, что демонстранты тянут с постамента скульптуру коня, на котором сидит бывший американский лидер. Сам постамент исписан граффити. Среди надписей есть и нецензурные выражения. На данный момент известно, что вандалам не удалось завершить задуманное, так как им помешала полиция.

Напомним, что массовые беспорядки в США начались после гибели Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался после грубого задержания представителей закона. Он умер в больнице после удушающего приема офицера. Все чаще протестующие сносят памятники историческим личностям. Под демонтаж попадают скульптуры конфедератам, а также мореплавателю Христофору Колумбу, президентам США и другим героям страны.

В США протестующие снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли.

Видео: YouTube / Washington Post

Теги: белый дом, беспорядки, снос памятника, эндрю джексон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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