Матвиенко заявила о связи в сносе памятников советским солдатам и Колумбу

Сенатор упрекнула Запад в кощунстве.

Валентина Матвиенко заявила о связи в сносе памятников советским солдатам и Христофору Колумбу. Об этом сенатор рассказал на заседании в Совете Федерации. Петербурженка считает, что западные власти сами "запустили" ситуацию, в которой им приходится соглашаться с протестующими, требующими демонтировать памятники и бюсты исторических государственных героев. По словам спикера СФ, начало процессу было дано с момента сноса памятников советским военным.

Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они думали, что это не про них. А теперь сносятся памятники их национальным лидерам, национальным героям Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По словам парламентария, Запад "хлебает все это полной ложкой". Матвиенко считает кощунственным снос памятников историческим личностям, которые внесли вклад в государственную культуру и устройство.

В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет.

Видео: YouTube / Associated Press