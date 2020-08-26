Диетолог объяснил вред наггетсов

Специалист дал рекомендации по готовке наггетсов.

Эксперт объяснил вред наггетсов. Об этом в интервью журналистам из радио Sputnik рассказала диетолог Татьяна Залетова. Специалист объяснила, что продукт считается вредным из-за того, что готовится во фритюре. Однако куриное филе и панировка подходят под описание диетического блюда. Лишь из-за жарки продукт теряет свои полезные свойства.

Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот Татьяна Залетова, диетолог

Эксперт пояснила, что данные вещества считаются факторами развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также запуском процесса старения. Диетолог не рекомендует покупать наггетсы в общепите, а готовить данное блюдо в домашних условиях.

Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями Татьяна Залетова, диетолог

Назван незаменимый для организма продукт.

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