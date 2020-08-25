Диетолог назвал опасность орехов для некоторых людей

Эксперт рассказал о свойствах самых популярных в России орехов.

Названа опасность орехов для некоторых людей. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы". По словам специалиста, орехи должны быть противопоказаны людям, у которых диагностированы проблемы с ЖКТ.

При похудении медик рекомендует съедать по пять-десять орехов ежедневно. При этом суточная норма орехов для человека, не находящегося на диете, составляет около 50 граммов. Самым полезным орехов считается грецкий благодаря содержащимся в нем микроэлементам. Грецкий орех полезен при анемии, а также проблемах кровеносных сосудов.

В нем больше всего содержится белка, в арахисе и фундуке он тоже присутствует, но грецкий орех все же рекордсмен Елена Соломатина, диетолог

Растительные жиры в фундуке, арахисе положительно влияют на состояние ногтей, кожи и волос. Орехи имеют низкий гликемический индекс и не содержат углеводов. Самыми калорийными орехами являются кешью и бразильских орех.

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Видео: YT / Доктор Комаровский