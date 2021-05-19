Эксперт назвал причины сокращения средств на развитие петербургского метро

По словам профессора Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, метростроение города не достаточно развито для создания 89 станций всего за 30 лет.

Совсем месяц назад в Смольном заявляли о планах построить 89 новых станций петербургского метро за ближайшие 30 лет. Тем не менее, позже бюджет на развитие подземки в 2023 году был сокращён вдвое – с 55 до 30 млрд рублей, а единственный в городе проходческий комплекс остался без комплектующих. Издание Spb.aif.ru решило разобраться в ситуации.

Как отмечает профессор Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, причиной решения городских властей оказалась неготовность города к заявленным масштабам метростроения. Для Северной столицы это огромные темпы, кроме того "деньгами тоннели не выкопаешь", подчеркнул эксперт. Также он добавил, что техника, необходимая для возведения стаций, во многом зависит от поставок из-за рубежа, большинство из которых сейчас прекратились.

При этом Петербург в части жилищного, транспортного строительства и развития города на фоне других регионов выглядит очень прилично. С Москвой не надо сравнивать: там и бюджетные возможности выше, и больше население и территория, а следовательно, выше острота проблем. Москва ведь стояла перед реальной угрозой, что горожанам придется ездить из района в район с ночевкой, так как за один день не успеть. В Петербурге масса транспортных проблем, но такой опасности с учетом его размеров грозить не может. Михаил Блинкин, профессор Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ

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Фото: Piter.TV