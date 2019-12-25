Эксперт рассказал, что ожидает рынок шин в Петербурге

Несмотря на текущую ситуацию, до конца 2022 года дефицит вряд ли возможен.

В связи с санкциями и многочисленными ограничениями на импорт, автомобилисты опасаются скорого дефицита шин в России. Как отмечает издание Spb.aif.ru, такие страхи на данный момент не обоснованы.

Так, согласно данным ГК "Автодом", к началу апреля по всей стране в запасе находились 61 млн шин для легковых автомобилей. Этот показатель на 50 млн штук превышает годовой объем рынка, который на данный момент составляет 77 млн. По прогнозам экспертов, этого должно хватить на ближайшие полтора-два года.

По словам исполнительного директора Союза автосервисов Виталия Новикова, в качестве альтернативы также можно использовать и отечественные варианты шин. По-прежнему доступен и товар из Китая, и шины многих ушедших с российского рынка производителей.

В целом стоимость "резины" с февраля возросла примерно на 30–40%. Особенно не повезло тем, у кого редкий размер: большие колеса, низкий профиль. Комплект зимней резины самого распространенного размера 215/55 R16 и 205/55 R16 сегодня обойдется примерно в 35 тыс. рублей, хотя раньше его можно было взять за 20 тыс. Учитывая цены, думаю, многие автомобилисты повернутся в сторону подержанных шин. Виталий Новиков, исполнительный директор Союза автосервисов

Ранее мы сообщили о том, что петербургский авторынок пока не спешит с восстановлением.

Фото: Pxhere