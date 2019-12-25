Петербургский авторынок пока не спешит с восстановлением

За прошлый месяц в городе было продано 1752 новых автомобиля.

За август 2022 года продажи автомобилей в Северной столице упали на 15% в сравнении с июлем. Об этом свидетельствуют данные "Автостат Инфо".

Так, за прошлый месяц было реализовано 1752 новых автомобиля против 2058 ТС за середину лета. За август 2021-ого и автодилеры и вовсе продали 7416 новых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом рынок потерял 76%.

Добавим, что за первые 8 месяцев 2022 года петербуржцы приобрели 24 792 новых автомобиля, а за аналогичный период 2021 года было продано 63 197 автомобилей. Понижение спроса составило 61%.

Ранее мы сообщили о том, что Lada Granta стала лидером продаж в Петербурге.

Фото: Piter.TV