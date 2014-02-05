Lada Granta стала лидером продаж в Петербурге

В целом объёмы продаж машин в городе продолжают падать.

Продажи Lada Granta на петербургском авторынке увеличились на 268%. Таким образом, модель стала самой востребованной у жителей Северной столицы на фоне падения объёмов продаж новых машин в целом. За прошедший август показатели понизились на 15 %, с 2 тыс. до 1,7 тыс. автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой "Автостат Инфо".

По сравнению с августом 2021 года, число проданных машин упало 76%. За 8 месяцев было куплено 24,7 тыс. машин, а годом ранее их количество достигло 63 тыс.

На втором месте по востребованности в городе заняла Haval Jolion: её стали покупать чаще на 92 %. "Бронза" рейтинга досталась Renault Logan со 105 сделками за август.

Ранее мы сообщили о том, что японская компания Mazda может закрыть свой завод в России.

Фото: Piter.TV