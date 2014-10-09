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Японская компания Mazda может закрыть свой завод в России
Сегодня, 15:53
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Японская компания Mazda может закрыть свой завод в России

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Предприятие во Владивостоке перестанет работать, если возникнут серьезные проблемы с поставками.

Японская компания Mazda может уйти с российского рынка. Завод во Владивостоке планируют закрыть из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщили  в Nikkei. 

Окончательное решение о закрытии производства в России и прекращении продаж пока не приняли. Известно, что автомобильным производством Mazda занимается вместе с фирмой "Соллерс". Возможна, компания станет начнет работать самостоятельно. 

Отметим, что Mazda проведет оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве. А это знак того, что компания останется в РФ и будет обслуживать  клиентов Toyota и Lexus в России.

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Фото: Piter.tv

Теги: mazda, автомобили, логистика, машины, санкции, уход из россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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