Теперь компания предлагает заказать суши и роллы на дом.

В Петербурге больше не работают рестораны "Две палочки". Однако сеть теперь занимается доставкой блюд. Об этом сообщили в пресс-службе ресторана.

Напомним, бренд существовал 19 лет. Однако в сентябре все рестораны пришлось закрыть. Теперь компания предлагает заказать суши и роллы на дом.

Целых 19 лет мы радовались и грустили вместе с вами: отмечали сдачу курсовых и дни рождения; склеивали разбитые сердца и расписывали свои футболки шутками, чтобы чаще видеть ваши улыбки. Пресс-служба ресторана "Две палочки"

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Фото: pexels