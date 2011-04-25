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В Петербурге больше не работают рестораны "Две палочки"
Сегодня, 15:23
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В Петербурге больше не работают рестораны "Две палочки"

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Теперь компания предлагает заказать суши и роллы на дом. 

В Петербурге больше не работают рестораны "Две палочки". Однако сеть теперь занимается доставкой блюд. Об этом сообщили в пресс-службе ресторана. 

Напомним, бренд существовал 19 лет. Однако в сентябре все рестораны пришлось закрыть. Теперь компания предлагает заказать суши и роллы на дом. 

Целых 19 лет мы радовались и грустили вместе с вами: отмечали сдачу курсовых и дни рождения; склеивали разбитые сердца и расписывали свои футболки шутками, чтобы чаще видеть ваши улыбки.

Пресс-служба ресторана "Две палочки"

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "НеобыЧАЙный сад" о растениях, из которых делают согревающий напиток.

Фото: pexels

Теги: бизнес, закрытие ресторана, ресторан две палочки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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