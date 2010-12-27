Эксперт: ликвидация главаря ИГИЛ* может быть политическим шоу Трампа

Сообщение о ликвидации главы ИГИЛ* (запрещена в РФ, прим.Piter.TV) аль-Багдади может быть частью политического шоу, которое решил устроить Дональд Трамп перед промежуточными выборами в США. Такое мнение высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин "Экономике сегодня".
"Сразу отмечу, что я очень сильно сомневаюсь в уничтожении американцами аль-Багдади, полностью разделяя сомнения Минобороны в том, что ни пролетов, ни ударов США в той части страны в последние дни не было. Стоит отметить, что лидера ИГИЛ* уничтожают далеко не в первый раз, но ранее ему всегда удавалось выходить живым при военных операциях США",
- отметил Кошкин.
По мнению эксперта, таким образом Трамп сможет отвлечь американские СМИ от критики за уход из Сирии и уступки России в регионе. Мужчина также предположил, что Абу Бакра аль-Багдади на самом деле давно мог быть убит, а нынешний президент США "лишь ждет возможности достать его перед выборами".
В Минобороны РФ заявили о том, что не располагают достоверной информацией о ликвидации, а вот в пресс-службе президента РФ сказали, что "российские военные действительно видели в зоне деэскалации американские самолеты, а также беспилотники".
Ранее Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена.
Фото: Дональд Трамп / Instagram
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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